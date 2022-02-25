Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новости Здоровье Lifestyle Шоу-бизнес Спорт Мнения Вживую Спецтемы Видео
Факты / Украина / Общество

Кубраков: поврежденную агрессором инфраструктуру восстановим, а если враг прорвется, то западные соседи — следующие

Ольга Тыщук Директор департамента интернет-проектов Starlight News
Кубраков: поврежденную агрессором инфраструктуру восстановим, а если враг прорвется, то западные соседи — следующие

Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков провел разговор с государственным секретарем по транспорту Великобритании Грантом Шаппсом.

Об этом сообщает в Telegram Министерство инфраструктуры Украины.

— На постоянном контакте с нашими западными коллегами работаем над тем, чтобы Украина получила необходимую помощь. Сегодня говорил о важности обеспечения устойчивого логистического сообщения между Украиной и нашими партнерами из НАТО, — отметил глава МИУ.

Всем западным коллегам, по словам Кубракова, передается список потребностей для эффективного и надежного сопротивления оккупантам. В первую очередь речь о горючем, гуманитарной и военной помощи.

Министр также сообщил, что все потери, которые несет инфраструктура Украины из-за военного вторжения России, фиксируются. Все дороги будут восстановлены, а мосты — отстроены.

— Хочу напомнить всем, что если враг прорвется в Украину, наши западные соседи — следующие, – подчеркнул при этом Александр Кубраков.

 

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка