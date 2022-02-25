По словам Станислава Жарина, пресс-секретаря офиса координатора министра спецслужб, в Польше наблюдается большой всплеск людей, прибывающих в страну из Украины, поскольку люди спасаются от российского вторжения.

Об этом сообщает телеканал CNN.

Жарин сообщил, что за последние 24 часа на границе увеличилось движение и что через погранпереходы из Украины прошло 29 тыс. человек.

Местному радио Станислав Жарин сказал, что около половины тех, кто пересекает границу, заявили, что бегут от войны.

— Этих людей должны считать беженцами войны. Эти люди будут приняты в Польше в соответствии со всеми процедурами, — сказал он.

По его словам, Польша надеется, что масштабы украинского сопротивления и реакция мира будут настолько значительны и хорошо проведены, что это поможет остановить Россию. Но если этого не произойдет, то в Польше разработаны механизмы приема тех, кто захочет бежать из Украины.

Ранее сообщалось, что польское правительство на границах создает центры приема тех, кто прибывает из Украины.

Напомним, что Национальный банк Польши (Narodowy Bank Polski) принял решение предоставить ссуду Украине в сумме до 4 млрд злотых (это почти $1 млрд).