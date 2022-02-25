Еще позавчера мы все и подумать не могли, что будем ночевать в бомбоубежищах. В метро, в холодных подземных парковках, в школах… Вместе с посторонними людьми, с соседями на ночь, забыв о карантине, дистанции и коронавирусе.

Взрослые озадачено просматривают новостные ленты и обсуждают варианты эвакуации, а маленькие дети — шумят и громко смеются. Они пока не осознают опасности, для них это очередное приключение.

Вечером 23 февраля большинство украинцев, в частности жителей Киева, сказали бы: “Вполне возможно, но нет”. Утром 24-ого — часть стала покидать крупные города, уезжая в села, в западные области или хоть куда-нибудь, теряя нервные клетки в бесконечных пробках. Другие в шоке остались дома: кто вышел на работу, кто побежал в магазин за продуктами. При этом не покидала мысль — где провести следующую ночь.

С наступлением темноты люди стали собираться в местах, которые теперь стали бомбоубежищами. Я тоже пошла изучать окрестности.

Самое популярное — метро. Шумно, многолюдно, много полиции. Вроде, безопасно. Большинство, как ни странно, люди пожилого возраста.

— А куда еще идти, как не в метро? Я даже не знаю о других местах. Неудобно, не поспишь, а что делать — жить хочется, — говорит пожилая киевлянка.

Другие решили переночевать в одной из подземных парковок. Холодно, сыро. Сесть невозможно, а о сне речь даже не идет.

— Одевайтесь теплее и приходите. Здесь места много, но удобств никаких, — вежливо приглашает охранник.

Здесь в основном собирается молодежь. С рюкзаками, огромными чемоданами, а кто-то налегке — с выпивкой.

— Я отсюда не выйду в ближайшее время и вам не советую. Страшно, — говорит харьковчанка. Ехать ей некуда, поэтому осталась в Киеве и ночует здесь.

В подвалах школ собираются мамочки с детьми разного возраста, целые семьи. Родители пытаются угомонить детей, женщины — трясущихся питомцев. Взрослые раскладывают корематы, устанавливают коляски.

— Мама, а мы здесь будем ночевать? Я не хочу, давай пойдем домой, — плачет мальчик лет пяти. На что мама лишь спокойно отвечает, что домой нельзя, там опасно.

”Не поспишь, а что делать – жить хочется”. Как украинцы выживают в бомбоубежищах / 4 фотографии

Одна семья таки рыпнулась домой, но через 10 минут вернулась.

— Мы будем здесь. Говорят, там взрывы, — паникуют родители. А в этот момент сообщают об операции в Гостомеле.

Ближе к 22.00 все укладываются спать. Дается это с трудом, поскольку дети постоянно ноют и жалуются, кошки в переносных корзинах мяукают.

Тут одна из мамочек начала петь своей дочке колыбельную. Я и не думала, что меня в 27 лет обычные “баю-баюшки-баю” будут не раздражать, а успокаивать. Спустя час мы все уснули. Нет, не уснули, а успокоились. Нормально спать в таких условиях невозможно. Я тоже устроилась на лавке под вешалкой для верхней одежды.

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В 2.00 проснулась о того, что просто не хватало воздуха. Поднялась наверх. Какой-то мужчина: “Я вас на улицу не выпущу. Там опасно”. “А я и не пойду”, — отвечаю. И начинаю глубоко вдыхать и выдыхать свежий воздух.

Через 30 минут я вернулась на свое место, просмотрела последние новости и уснула. Но ненадолго.

Баааах! Сразу несколько детей начинают громко плакать, собаки визжат, взрослые хватаются за телефоны. На часах 4.20. Что и где взорвалось, неизвестно, но спать уже никто не мог.

Через 10 минут появилась информация, что часть сбитой вражеской техники упала на дом на Кошица, 7А (Киев). А это всего в 2 км от нас!

Ближе к утру все были не просто разбиты, а морально убиты. Агрессор, говоривший о “безопасности” мирного населения, наверное, до конца не понимает, что в таких условиях она не гарантирована никому.

Утром я вернулась домой, но на 15 минут. В Киеве снова воздушная тревога. Тут уже папы приносят детям свежий завтрак, приготовленный дома или купленный в магазине.

— Папа, ты был дома? А как там кошка? Когда мы пойдем домой? — спрашивает девочки лет трех.

Кошка хорошо, поела. И ты ешь, вот печенье и молочко. Домой пока нельзя, на ближайшее время это — наш дом.

На самом деле кошка уже сутки отказывается принимать пищу. У животных, как и у людей, жуткий стресс, сделал вывод папа в разговоре с мамой.