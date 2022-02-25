Под Одессой российский корабль подбил бункеровщик под флагом Молдовы – главнокомандующий ВСУ

В Одесской области недалеко от порта Южный бункеровщик Millenium Spirit, следовавший под флагом Молдовы, был подбит кораблем российско-оккупационных войск.

— Бункеровщик Millenium Spirit, флаг Молдовы, в 12 милях от порта Южный был подбит российским кораблем. Обстоятельства выясняются, связи с судном нет, – сообщил главнокомандующий Вооруженными силами Украины в Facebook.

В то же время на въезде в Чернигов, Гостомель и Мелитополь произошли тяжелые бои, сообщил президент. Украинские военные защищают местных жителей от российских боевиков, вторгшихся на территорию страны утром 24 февраля.

В штабе Операции объединенных сил подчеркнули, что ситуация в государстве остается сложной, однако Вооруженные силы Украины оказывают сильное сопротивление наемникам Российской Федерации.

Весь мир осуждает российскую агрессию и призывает главу Кремля Владимира Путина к миру. Люди многих стран вышли на протесты с сине-желтыми флагами, чтобы выразить поддержку Украине.