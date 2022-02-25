Число жертв среди российских оккупантов растет. Сейчас более тысячи врагов полегли на украинской земле.

Об этом сообщают Сухопутные войска ВС Украины.

— Сегодня количество потерь со стороны оккупационных войск Российской Федерации составляет более тысячи, — отметили в пресс-службе.

Также в пресс-службе Сухопутных войск ВС Украины добавили, что Россия ни разу не терпела таких потерь в боевых действиях.

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— Такого количества потерь военнослужащих за такое время боевых действий Россия не терпела за все время своего существования еще ни в одном начинающемся вооруженном конфликте, — говорится в сообщении.

Кроме того, украинские военные напомнили российским матерям, что они отправляют своих детей на верную смерть.

— Российские матери отправляют своих сыновей на верную смерть, потому что Вооруженные силы Украины стойко удерживают оборону и будут защищать свою землю от оккупанта, — заявили в Сухопутных войсках ВС Украины.