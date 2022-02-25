Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новости Здоровье Lifestyle Шоу-бизнес Спорт Мнения Вживую Спецтемы Видео
Факты / Украина / Общество

Более тысячи: число жертв среди оккупантов продолжает расти

Евгения Шапоренко журналист раздела Lifestyle
Более тысячи: число жертв среди оккупантов продолжает расти

Число жертв среди российских оккупантов растет. Сейчас более тысячи врагов полегли на украинской земле.

Об этом сообщают Сухопутные войска ВС Украины.

— Сегодня количество потерь со стороны оккупационных войск Российской Федерации составляет более тысячи, — отметили в пресс-службе.

Также в пресс-службе Сухопутных войск ВС Украины добавили, что Россия ни разу не терпела таких потерь в боевых действиях.

Читайте
Украинская ПВО уничтожила российскую крылатую ракету под Винницей

— Такого количества потерь военнослужащих за такое время боевых действий Россия не терпела за все время своего существования еще ни в одном начинающемся вооруженном конфликте, — говорится в сообщении.

Кроме того, украинские военные напомнили российским матерям, что они отправляют своих детей на верную смерть.

— Российские матери отправляют своих сыновей на верную смерть, потому что Вооруженные силы Украины стойко удерживают оборону и будут защищать свою землю от оккупанта, — заявили в Сухопутных войсках ВС Украины.

Читайте
Бои за Киев и удары по Ровно: что происходит во второй день масштабной войны в Украине (онлайн)

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка