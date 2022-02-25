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Факты / Украина / Общество

Поезда четырех направлений прекращают работу — Укрзализныця

Илья Нежигай редактор ленты
Укрзалізниця

Пригородные поезда четырех направлений приостанавливают свою работу между Донецкой областью и Харьковом.

Как сообщили в Укрзализныце, передвижение поездов приостановлено с сегодняшнего дня.

— Из соображений безопасности пассажиров Укрзализныця отменяет с 25 февраля пригородные поезда, курсирующие между Донецкой областью и Харьковом, — говорится в сообщении.

Речь идет о следующих направлениях:

  • №7057 Харьков — Бахмут,
  • №7096 Бахмут — Харьков,
  • №7088 Константиновка — Харьков,
  • №7087 Харьков — Константиновка.

В Укрзализныце добавили, что в настоящее время отправка поездов из Киева планируется по расписанию, однако из-за сложившейся ситуации все быстро меняется.

— Требования соблюдения карантинного режима для посадки в поезда смягчены. Приоритет в посадке предоставляется детям, женщинам и пожилым людям, — говорится в сообщении.

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Источник: Укрзализныця

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