Пригородные поезда четырех направлений приостанавливают свою работу между Донецкой областью и Харьковом.

Как сообщили в Укрзализныце, передвижение поездов приостановлено с сегодняшнего дня.

— Из соображений безопасности пассажиров Укрзализныця отменяет с 25 февраля пригородные поезда, курсирующие между Донецкой областью и Харьковом, — говорится в сообщении.

Речь идет о следующих направлениях:

№7057 Харьков — Бахмут,

№7096 Бахмут — Харьков,

№7088 Константиновка — Харьков,

№7087 Харьков — Константиновка.

В Укрзализныце добавили, что в настоящее время отправка поездов из Киева планируется по расписанию, однако из-за сложившейся ситуации все быстро меняется.

— Требования соблюдения карантинного режима для посадки в поезда смягчены. Приоритет в посадке предоставляется детям, женщинам и пожилым людям, — говорится в сообщении.

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