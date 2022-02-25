Российские войска сосредоточились на оккупации Киева, но украинская армия отразила атаку — Маляр

Российско-оккупационные войска пытаются прорваться в Киев уже два дня, однако Вооруженные силы Украины держат оборону. Украинская армия отразила атаку врага, сделав реализацию следующей цели для него невозможной.

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр проинформировала, что за двое суток проведения боевых действий части и подразделения Вооруженных сил Украины несколько раз заставили противника изменить свои стратегические цели.

— Пытаясь взять в окружение группировки объединенных сил, противник быстро потерял инициативу к северу от Харькова и был остановлен в своем продвижении на юге в Херсонской области. Обстановка, не позволившая врагу развивать наступление в намеченных направлениях, вынудила его вносить коррективы в свои планы, — отметила Маляр.

Она рассказала, что враг направил основные усилия на другое направление и сосредоточился на Киеве, однако ему не удалось осуществить запланированную инициативу, поэтому он не смог реализовать новую вооруженную атаку на территории Украины.

Маляр предположила, что в очередной раз российско-оккупационные войска попытаются реализовать агрессивные планы, отыскивая другие способы их реализации или меняя цели для вторжения.

Вооруженные силы Украины продолжают боевые действия, наносят урон российским боевикам, заставляя страну-агрессора отказываться от своих намерений.