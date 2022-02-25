Украинские военные в районе Беловодска Старобельского района Луганской области дали бой российским оккупантам.
Об этом сообщила пресс-служба Сухопутных войск ВС Украины.
– Наши подразделения прорвали позиции захватчиков и закрепили успех контрнаступлением, – говорится в сообщении.
В то же время россияне понесли значительные потери.
Российские подразделения спасаются бегством с поля боя в направлении границы РФ.
24 февраля 2022 года Россия вторглась в Украину. Взрывы были слышны возле Киева, Харькова, Днепра, Одессы, Николаева. Уже вторые сутки украинские военные дают отпор агрессору. Россияне несут потери.
Граждан Украины призывают сохранять спокойствие, доверять только проверенной информации и не снимать украинскую военную технику. Это помогает противнику.
В случае воздушной тревоги немедленно отправляться в убежище.
Источник: Сухопутные войска ВС Украины