Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новости Здоровье Lifestyle Шоу-бизнес Спорт Мнения Вживую Спецтемы Видео
Факты / Украина / Общество

Россияне спасаются бегством. ВСУ дали бой оккупантам возле Беловодска

Мила Грубник редактор раздела Здоровье
ЗСУ

Украинские военные в районе Беловодска Старобельского района Луганской области дали бой российским оккупантам.

Об этом сообщила пресс-служба Сухопутных войск ВС Украины.

– Наши подразделения прорвали позиции захватчиков и закрепили успех контрнаступлением, – говорится в сообщении.

В то же время россияне понесли значительные потери.

Российские подразделения спасаются бегством с поля боя в направлении границы РФ.

24 февраля 2022 года Россия вторглась в Украину. Взрывы были слышны возле Киева, Харькова, Днепра, Одессы, Николаева. Уже вторые сутки украинские военные дают отпор агрессору. Россияне несут потери.

Читайте
В Харькове и области вражеские снаряды повредили газопроводы

Граждан Украины призывают сохранять спокойствие, доверять только проверенной информации и не снимать украинскую военную технику. Это помогает противнику.

В случае воздушной тревоги немедленно отправляться в убежище.

Источник: Сухопутные войска ВС Украины

Фото: Depositphotos

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка