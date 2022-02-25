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Факты / Украина / Общество

Тепло возобновляют, хлеб пекут: Терехов о жизни в Харькове, несмотря на обстрелы

Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
Харків

Мэр Харькова Игорь Терехов обратился к жителям города и рассказал о сложившейся ситуации.

– В связи с обстрелами общественный транспорт работает в сокращенном режиме, – сказал глава города. – В целях обеспечения безопасности я сократил количество транспорта. Прошу также вас спуститься на станции метрополитена, в подвальные помещения, готовые к этому, и бомбоубежища.

Руководитель городской администрации доложил, что были разбиты две станции теплоснабжения. Но одна уже восстановлена, другую переключат, и более 70 домов уже сегодня будут с теплом.

Об обеспечении продовольствием. Супермаркеты будут работать, несмотря на сложность с кассирами. Эти люди в основном живут в области, и пока не могут добраться до работы.

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Владельцы хлебопекарен заверили, что сегодня уже есть все компоненты для изготовления хлеба, и его уже сегодня начнут выпекать и доставлять в магазины.

– Героическими усилиями компании Триолан восстановлена ​​сеть интернета, – сообщил Терехов. — Вывоз мусора производится, и после обстрелов он снова будет возобновлен.

Мэр заверил харьковчан, что жизнедеятельность города обеспечена и находится под жестким контролем.

Источник: Харьковский горсовет

Фото: Depositphotos

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