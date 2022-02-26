В Киеве обнаружили фейковое подразделение территориальной обороны — МВД Украины

Российские наемники проникли на территорию столицы. В Киеве правоохранители обнаружили фейковое подразделение территориальной обороны.

По данным Министерства внутренних дел, Национальная гвардия обезвредила диверсионную группу противника на территории Киева.

Всех участников-наемников Российской Федерации задержали правоохранители. Власти призывают украинцев быть осторожными и сильными.

В МВД отметили, что российско-оккупационные войска продолжают уничтожать пограничную инфраструктуру ракетными обстрелами.

Российские ракеты нанесли несколько ударов с моря по объектам Государственной пограничной службы Украины, расположенным на побережье в Одесской и Николаевской областях.

Повреждены несколько постов технического наблюдения, добавили в МВД Украины. Утром 25 февраля враг нанес удар по пограничному подразделению Приморский Посад в Запорожской области.