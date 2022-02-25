Территориальная оборона Вооруженных сил Украины призывает блокировать российскую технику на улицах ваших городов.

Если вы увидели технику страны-агрессора на своей земле – блокируйте их передвижение своими силами. Выходите с украинскими флагами на улицы, снимайте русских оккупантов на камеры своих телефонов.

— Пусть они знают, что их здесь не ждут, что им будет сопротивляться абсолютно каждый. Покажите им, что они не освободители, а оккупанты на чужой земле, — говорится в заявлении Министерства обороны Украины.

Также призывают, чтобы граждане не приближались к местам, где ведут бои украинские военные против российских, чтобы не мешать им делать свою работу.

Ранее мы писали, что Украина может получить дополнительное современное оружие от партнеров. Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников.

Политик отметил, что все это время общался с коллегами-министрами обороны государств, оказывающими нам постоянную поддержку.