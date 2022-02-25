Украинские военные на Крымском перешейке пытались остановить передвижение российских танков, потому решили взорвать Генический автомобильный мост.

Как сообщают в Генштабе ВСУ, выполнить эту задачу вызвался инженер отдельного батальона матрос Виталий Скакун. Он заменял мост, однако уйти оттуда он не успел.

— По словам собратьев, Виталий вышел на связь и сообщил о том, что взрывает мост. Сразу же раздался взрыв. Наш собрат погиб. Его героический поступок значительно замедлил продвижение врага, что позволило подразделению передислоцироваться и организовать оборону, говорится в сообщении Генштаба.

Отмечается, что командование морской пехоты будет ходатайствовать о присвоении матросу Виталию Скакуну государственной награды.