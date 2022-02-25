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Факты / Украина / Общество

Украинский матрос ценой собственной жизни взорвал Генический мост, чтобы остановить врага

Марта Бондаренко редактор ленты
Украинский матрос ценой собственной жизни взорвал Генический мост, чтобы остановить врага

Украинские военные на Крымском перешейке пытались остановить передвижение российских танков, потому решили взорвать Генический автомобильный мост.

Как сообщают в Генштабе ВСУ, выполнить эту задачу вызвался инженер отдельного батальона матрос Виталий Скакун. Он заменял мост, однако уйти оттуда он не успел.

— По словам собратьев, Виталий вышел на связь и сообщил о том, что взрывает мост. Сразу же раздался взрыв. Наш собрат погиб. Его героический поступок значительно замедлил продвижение врага, что позволило подразделению передислоцироваться и организовать оборону, говорится в сообщении Генштаба.

Отмечается, что командование морской пехоты будет ходатайствовать о присвоении матросу Виталию Скакуну государственной награды.

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