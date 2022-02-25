Укрзализныця отменяет ряд пригородных поездов по всей стране — список направлений

АО Укрзализныця отменяет ряд пригородных поездов по всей стране из-за опасности, создаваемой вторжением РФ в Украину.

Отменены пригородные поезда Киевского региона, курсирующие из Киева в направлении Тарасовки, Фастова, Зернового, Ворожбы, Конотопа, Шостки, Василькова, Коростени, Тетерива, Малины, и между этими пунктами.

Кроме того, электропоезда, которые обычно курсируют в Бучу из Святошино и Борщаговки, продолжат курсировать, однако только в Ирпень.

Также будут отменены поезда, которые курсировали по маршруту Николаев – Херсон, Херсон – Вадим и Христиновка – Умань.

Отменены направления в центральном регионе: поезда Запорожье – Новоалексеевка и Мелитополь – Запорожье; во львовском регионе отменяются электропоезда сообщением Львов – Лавочное – Чоп с 25 февраля и обратно с 26 февраля.

Кроме того, отменены электропоезда Харьков – Козачья Лопань, Мерчик – Тростянец-Смородино и Тростянец – Смородино – Люботин.

Отменены рейсы на Востоке: поезда по маршрутам Харьков – Бахмут, Харьков – Лозовая – Краматорск и Харьков – Славянск. Поезда Мариуполь — Южнодонбасская будут курсировать только в Волноваху, поезда из Лимана, Изюма и Святогорска будут курсировать только в Фенольную вместо станции Скотувата. Поезда Лантратовка – Кондрашовская — Нова ограничиваются до станции Новый Айдар.