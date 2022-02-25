Украинцев в очередной раз призывали не доверять фейкам и недостоверным источникам. Об этом во время брифинга еще раз подчеркнул советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

— Ключевым фейком является то, что вроде как ВСУ каким-то образом отступает, проигрывает, сдается. Всего этого нет. Ребята демонстрируют просто фантастический героизм.

Подоляк рассказал подробнее об экономической составляющей, в частности, частные банки закрыты, но работает государственный банковский сектор. Он отметил, что закрываются только отделения в тех городах, где есть боевые столкновения.

Что касается мобильной связи, энергетики и воды – все работает в штатном режиме.

– Все ремонтные бригады, если есть формальные поломки – они уезжают и работают.

Транспорт: главные магистрали работают в штатном режиме. В то же время Подоляк отметил, что на дорогах наблюдаются пробки из-за панических настроений граждан. Относительно авиасообщения – небо закрыто, а большинство рейсов Укрзализныци курсируют согласно расписанию.

Наличие горючего является проблемой из-за лимитов и очередей на заправках. Что касается товаров общего потребления, то они есть в общем объеме. Их будут довозить штатно, по крайней мере, в города, где боевые действия не происходят.

Основные дистрибьюторы ветвей аптечных сетей не работают, но аптечные пункты – открыты.

Также Подоляк подчеркнул, что все критические инфраструктуры в области энергетики взяты под повышенную охрану и работают под надзором государства.

— То есть сейчас мы имеем абсолютно управляемую ситуацию в стране. Это – главное.

Подоляк добавил, что сейчас уже известен главный сценарий “спецоперации” РФ.

— Зайти в Киев и уничтожить руководство Украины, лично уничтожить президента Украины Владимира Зеленского. Поэтому идет такое безумное давление на Киев. Потому президент остается в Киеве, чтобы показать, что такое устойчивость украинского народа.

Ранее сообщалось, что при сигнале Воздушная тревога не будут работать наземные станции Днепр, Гидропарк, Левобережная, Дарница, Черниговская, Лесная. Поскольку вышеуказанные станции не безопасны для укрытия и перевозки пассажиров.