После ожесточенных боев вблизи Херсона, несмотря на все усилия Вооруженных сил Украины, потерян контроль над переправой в Херсон.

Об этом в Facebook сообщил руководитель областного оперативного штаба – глава облгосадминистрации Геннадий Лагута.

По его словам, российский враг со значительными силами, хотя и с большими потерями, одолел оборону города.

Геннадий Лагута призывает сохранять спокойствие и уверяет, что прилагается максимум усилий по поддержанию правопорядка и сохранению человеческих жизней.

– Ситуация остается напряженной. Однако обещаем сделать все возможное для урегулирования. Ведется постоянный мониторинг. Вся важная информация будет оперативно доведена до населения официальными источниками массовой информации, — говорится в сообщении Геннадия Лагуты.

Ранее заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что Вооруженные силы Украины в Херсоне отбили автомобильный мост у российских войск. Военные закрепились на левом берегу Днепра.

Кроме того, в Херсонской области обстрелами поврежден газопровод.