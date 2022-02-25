25 февраля 2022 года киевляне продолжают скрываться от возможной опасности с воздуха на станциях Киевского метрополитена.

Они находятся там с маленькими детьми, с домашними питомцами.

Людей очень много, тесно, однако это лучше, чем беспокоиться за свою жизнь, находясь дома.

Кроме станций метро, граждане семьями находятся в других убежищах.

Люди планируют здесь и ночевать в ближайшую ночь.

Все постоянно смотрят новости и следят за актуальной ситуацией.

24 февраля 2022 года российские военные напали на Украину по разным направлениям. В Украине оперативно объявили военное положение, украинские военные начали давать отпор агрессору. Сейчас продолжаются бои.

В то же время существует опасность с воздуха. Поэтому граждан в случае воздушной тревоги или звука сирен призывают немедленно бежать в подземные бомбоубежища.