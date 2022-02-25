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Факты / Украина / Общество

Защищать Украину: жители Киева откликнулись на призыв к оружию

Юля Захарченко редактор ленты
жінка-військова

Российско-оккупационные войска намерены прорваться в Киев, чтобы захватить правительство и властей. Жители столицы взяли в руки оружие, чтобы защищать наше государство от захватчиков.

Украинцы готовы встать на оборону нашей страны, в которую вторглись боевики Российской Федерации. Оккупанты продолжают вести активные боевые действия и совершают обстрелы на военные и гражданские объекты.

В Министерстве обороны Украины отметили, что жители Киева взяли в руки оружие и готовы сопротивляться российским войскам, которые нарушают суверенитет и территориальную целостность Украины.

КГГА предупредила киевлян о специальных ночных метках, которые оставляет враг на крышах многоэтажек и других местах на территории всей Украины.

Украинцев просят фиксировать отметки, присыпать их землей или грязью, зарисовывать метки, а также заливать смолой.

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Источник: Минобороны

Фото: УНИАН

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