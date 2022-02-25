Зарплаты военных ВСУ с 1 марта возрастут на 30% — Резников

Министр обороны Алексей Резников подписал срочную телеграмму, которой предусмотрено с 1 марта 2022 года поднятие военнослужащим Вооруженных сил Украины денежного довольствия на 30%.

Это значит, что у всех военных, еще не получивших повышение в этом году, вырастет зарплата.

Будут ежемесячные премии, увеличатся надбавки за особенности прохождения военной службы.

– Если увеличение денежного довольствия после учета всех доплат все же будет менее 30%, командиры обязаны увеличить размер ежемесячной премии до достижения указанного показателя роста, – объяснил Резников.

Он напомнил, что еще в прошлом году планировалось начать в 2022 году повышение зарплат военнослужащих. По его словам, указ подписал президент Украины. Совместно с Кабмином, Минфином и профильным парламентским комитетом удалось найти ожидаемый финансовый ресурс.

В конце 2021 года президент Владимир Зеленский поручил правительству у совершенствовать систему денежного довольствия военнослужащих, подписав соответствующий указ №688.

Согласно документу, Кабмин должен обеспечить с 2023 года минимальный размер денежного обеспечения военнослужащих ВСУ (кроме военнослужащих срочной военной службы) на уровне не менее двухкратного размера минимальной заработной платы, установленной законом на 1 января календарного года.