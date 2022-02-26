Азербайджанские АЗС Socar будут бесплатно предоставлять топливо для машин скорой и ГСЧС

Азербайджанские автозаправочные станции Socar будут бесплатно предоставлять топливо для карет скорой медицинской помощи и Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что ночью государство ждет от Азербайджана самолет с медикаментами.

За результатами моєї розмови з @azpresident усім заправкам @SOCARofficial в Україні доручено безоплатно надавати паливо для машин швидкої допомоги та ДСНС. Вночі чекаємо від Азербайджану літак з медикаментами. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 26, 2022

— По результатам моего разговора с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, всем заправкам Socar в Украине поручено бесплатно предоставлять топливо для машин скорой помощи и ГСЧС. Ночью ждем от Азербайджана самолет с медикаментами, – сообщил глава государства.

По последним данным, завершается третий день войны в Украине, которую спровоцировали российско-оккупационные войска.

Боевики ворвались на территорию государства утром 24 февраля, применив вооруженную агрессию против мирных жителей и украинских защитников.