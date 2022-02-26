Возле Бродов высадились около 60 российских десантников — ВСУ дали отпор оккупантам

В районе Бродов Львовской области в 9.00 высадился российский десант. ВСУ сразу дали отпор врагам.

Российские оккупанты высадились с трех вертолетов. В общей сложности было около 60 десантников.

— В районе Бродов в 9 утра на трех вертолетах высадился российский десант. Около 60 человек, – отметил мэр Львова Андрей Садовый.

Однако Вооруженные силы Украины дали им достойный отпор. Сейчас они пытаются скрыться в лесу.

— Наши войска дали отпор. Сейчас они отступают в сторону леса в районе Левятина. Вооруженные силы дают достойный отпор оккупанту! Держим ситуацию на контроле, — подчеркнул Садовый.