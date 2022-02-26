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Факты / Украина / Общество

Меньше чем за сутки! Украинцы перечислили 200 млн грн с єПідтримки на нужды армии

Евгения Шапоренко журналист раздела Lifestyle
Меньше чем за сутки! Украинцы перечислили 200 млн грн с єПідтримки на нужды армии

Украинцы меньше чем за сутки перечислили 200 млн грн с єПідтримки на нужды нашей армии.

Об этом сообщил глава Минцифры Михаил Федоров.

— 200 млн грн с єПідтримки украинцы перечислили на нужды нашей армии. Меньше чем за сутки! Вы невероятны! – отметил министр.

25 февраля Федоров сообщил, что деньги єПідтримки можно потратить на помощь украинской армии.

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Перевод средств возможен через Portmone. Перевести можно как всю 1 тыс., так и остаток.

Перевести средства можно через карты Монобанка, Приватбанка или Альфа-Банка.

— Ожидаем, что все остальные банки тоже присоединятся к инициативе в ближайшее время. Воспользоваться поддержкой можно, если у вас есть зеленый Covid-сертификат в приложении Дія. Поможем украинским военным и защитим страну от врага вместе! – отметил Федоров.

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