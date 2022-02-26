Мобильная связь и интернет не будут отключаться — Госспецсвязи

В Украине не будут отключены мобильная связь и доступ к сети интернет.
Об этом заявили в Государственной службе специальной связи и защиты информации Украины.
– Сети мобильных операторов работают стабильно, возможные перебои связаны с перегрузкой этих сетей, – говорится в сообщении.
В то же время в местах, где проходят боевые действия, возможны повреждения телекоммуникаций. Они будут восстановлены, как только будет возможность.
Пока о них сообщения нет.
Госспецсвязи призывает граждан доверять только проверенной информации, не черпать фейки из пророссийских каналов и не распространять их среди других граждан.
Важно сохранять спокойствие, оставаться дома или в бомбоубежищах.
24 февраля Россия напала на Украину. Украинская армия начала сопротивление. С тех пор по разным направлениям продолжаются противостояния, в том числе и в Киеве.
Источник: Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины