Мобильная связь и интернет не будут отключаться — Госспецсвязи

В Украине не будут отключены мобильная связь и доступ к сети интернет.

Об этом заявили в Государственной службе специальной связи и защиты информации Украины.

– Сети мобильных операторов работают стабильно, возможные перебои связаны с перегрузкой этих сетей, – говорится в сообщении.

В то же время в местах, где проходят боевые действия, возможны повреждения телекоммуникаций. Они будут восстановлены, как только будет возможность.

Пока о них сообщения нет.

Госспецсвязи призывает граждан доверять только проверенной информации, не черпать фейки из пророссийских каналов и не распространять их среди других граждан.

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Важно сохранять спокойствие, оставаться дома или в бомбоубежищах.

24 февраля Россия напала на Украину. Украинская армия начала сопротивление. С тех пор по разным направлениям продолжаются противостояния, в том числе и в Киеве.

Источник: Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины