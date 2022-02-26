Первая леди Украины Елена Зеленская призвала украинцев объединяться, чтобы помогать друг другу в сложное для Украины время.

Об этом она написала в социальных сетях. Зеленская рассказала, что этой ночью, 26 февраля, в киевском бомбоубежище родился ребенок. Она подчеркнула, что это должно было произойти в совершенно других условиях, под мирным небом. Именно его должны видеть дети.

— Главное, что несмотря на войну на наших улицах возле нее и мамы были врачи и неравнодушные люди. Ее защитят и защищают. Потому что вы — невероятные, дорогие соотечественники! — отметила первая леди.

Она говорит, что за эти двое суток украинцы стали армией. В метро, бомбоубежищах, с детьми и домашними любимцами — они делают свое дело, успевают заботиться о других.

— Объединяетесь в соцсетях для охраны домов и помощи одиноким соседям. Предлагаете свое жилье тем, кому нужен приют. Готовьте еду бойцам теробороны и сами записываетесь в нее. Сдаете кровь для бойцов и пострадавших. Сообщаете о передвижении вражеской техники, — подчеркнула она.

Зеленская также призвала украинцев помогать ВСУ, которые сражаются на всех фронтах. Уже сутки как на помощь армии можно потратить деньги (это можно сделать в приложении Дія).

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Она заверила, что дети, которые родились в бомбоубежищах, будут жить в мирной стране, которая отстояла себя.

Всего в Херсоне, Киеве и Коломые на Ивано-Франковщине во время воздушной тревоги родилось несколько детей. 25 февраля в Херсоне под обстрелами, в одном из роддомов, обустроенном в бомбоубежище, родились два мальчика.

В Минздраве отметили, что ни одна больница не закрылась, все работают и оказывают медицинскую помощь. Никто не испугался и все мужественно смотрели в глаза врагу.

Источник: Елена Зеленская

Фото: Офис президента