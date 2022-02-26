В Министерстве обороны Украины вечером 26 февраля откроется горячая телефонная линия для матерей, отцов, жен, бабушек и дедушек российских оккупантов, которые пришли в Украину с оружием, но были взяты в плен или убиты.

Об этом сообщил министр внутренних дел Антон Геращенко в социальных сетях. Линия будет называться Вернись живым из Украины!

— Если ваш родной человек у нас в плену, вы сможете оставлять для вашего мужа, сына краткую весть. Чуть позже будет официальное заявление Министерства Обороны Украины по этому вопросу, — отметил он.

По словам Геращенко, на этой горячей линии родственники российских военнослужащих смогут узнать о том, живы ли еще их родные, или взяты в плен, есть ранения или решить вопрос о том, когда и как можно забрать тело погибшего родственника с территории Украины.

Вооруженные силы Украины продолжают брать в плен российских наемников. Количество пленников уже идет на десятки. Также задерживают тех, кто помогает врагу.

Пленные российские оккупанты уже звонят родителям и просят о помощи.

Источник: Антон Геращенко