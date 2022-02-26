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Факты / Украина / Общество

РФ имитировала воздушное сражение над Чернобылем — Координационный штаб

Мария Степанюк редактор ленты, журналист, обозреватель
РФ имитировала воздушное сражение над Чернобылем — Координационный штаб

Войска РФ устроили имитацию воздушного боя над Чернобыльской зоной. В Координационном штабе Зоны Отчуждения подчеркнули, что Украина не ведет там боевых действий.

— Прямо сейчас над Чернобыльской зоной идет имитация воздушного боя. У нас есть информация о подготовке фейковых провокационных новостей для мировых СМИ о том, что Украина обстреливает оккупантов в Чернобыле над опасными объектами.

В Чернобыле нет наших войск. Государство Украина не ведет боевых действий в Чернобыле, — заявили в Координационном штабе.

Отмечается, что радиационный фон повышен в связи с передвижением военной техники РФ.

Источник: CHORNOBYL.TODAY

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