РФ имитировала воздушное сражение над Чернобылем — Координационный штаб

Войска РФ устроили имитацию воздушного боя над Чернобыльской зоной. В Координационном штабе Зоны Отчуждения подчеркнули, что Украина не ведет там боевых действий.

— Прямо сейчас над Чернобыльской зоной идет имитация воздушного боя. У нас есть информация о подготовке фейковых провокационных новостей для мировых СМИ о том, что Украина обстреливает оккупантов в Чернобыле над опасными объектами.

В Чернобыле нет наших войск. Государство Украина не ведет боевых действий в Чернобыле, — заявили в Координационном штабе.

Отмечается, что радиационный фон повышен в связи с передвижением военной техники РФ.

Источник: CHORNOBYL.TODAY