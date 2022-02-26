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Факты / Украина / Общество

Что делать в случае чрезвычайной ситуации жителям Киева и куда прятаться

Юля Захарченко редактор ленты
Что делать в случае чрезвычайной ситуации жителям Киева и куда прятаться

При введении режима чрезвычайной ситуации жители Киева должны знать, что делать. Сирены и прерывистые гудки сигнальных средств сообщат о сигнале гражданской обороны Увага всім!, после которого граждане должны включить громкоговоритель, радиоприемник или телевизор.

Через них будут транслировать сообщение Управления по вопросам чрезвычайных ситуаций, в котором киевлянам предоставят дополнительную информацию и перечень дальнейших действий.

В первую очередь следует взять с собой необходимые вещи, которые могут понадобиться в любой момент, и узнать, где можно спрятаться и куда обращаться во время опасности.

Какие вещи нужны

Среди необходимых вещей – документы, вода, еда, лекарства и деньги. Следует заранее собрать тревожный чемодан с одеждой, гигиеническими средствами, зажигалкой, металлической посудой и другими предметами.

Кроме того, вам могут понадобиться дубликаты ключей от своего дома, фонарик и любые устройства для связи (например, дешевый телефон с зарядным устройством).

Где укрыться от опасности

Следует знать, где расположены подвальные или другие помещения, пригодные для укрытия в случае возникновения чрезвычайной ситуации. Они могут находиться в жилых домах, школах, детских садах, а также в метрополитене.

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Следует убедиться в том, что укрытие способно защитить при опасности. Всего в Киеве более 5 тыс. подобных зданий, в которых можно спрятаться в случае ЧП.

Бомбоубежища в Киеве

Для защиты можно использовать здания двойного назначения, в которых есть подвальные помещения. К примеру, кафе, переходы или паркинги.

Фото: Факты ICTV

В Киеве обустроены по меньшей мере 514 бомбоубежищ, 3,5 тыс. цокольных помещений, 400 подземных и 270 переходов, а также 47 подземных помещений метрополитена.

Киевская городская государственная администрация разработала онлайн-карту, в которой можно посмотреть актуальные места для укрытия от опасности.

Адреса бомбоубежищ в подвалах магазина АТБ в Киеве: 

  • пр-т. Леся Курбаса, 2/13
  • вул. Юрія Литвинського, буд. 33
  • вул. Шолом-Алейхема, 17
  • вул. Шолом-Алейхема, 4
  • вул. Ревуцького, 33
  • вул. Академіка Вільямса, 14 б
  • вул. Ахматової Анни, 15/27
  • вул. Полярна, 15
  • вул. Щербаківського Данила, 53
  • пр-т. Відрадний, 10
  • Шосе Харківське, 152
  • вул. Солом’янська, 39
  • вул. Героїв Дніпра, 40
  • вул. Кирилівська, 127
  • вул. Маршала Тимошенка, 29 б
  • вул. Ревуцького, 15
  • бул. Чоколівський, 23
  • вул. Василенка Миколи, 6
  • вул. Багговутівська, 3/15
  • вул. Курчатова Академіка, 8 а
  • вул. Бурмистенка, 11
  • бул. Гавела Вацлава, 79
  • вул. Половецька, 14
  • вул. Заболотного Академіка, 20 а
  • вул. Героїв Севастополя, 10
  • вул. Мишуги Олександра, 6
  • вул. Коласа Якуба, 27
  • вул. Прирічна, 11
  • пр-т. Відрадний, 18
  • пр-т. Правди, 12 в
  • пр-т. Маяковського Володимира, 89 б
  • вул. Здолбунівська, 7
  • вул. Євгенія Харченка, 39
  • Шосе Харківське, 151
  • пр-т. Степана Бандери, 8
  • Русанівська Набережна, 18
  • пр-т. Перемоги, 136
  • вул. Івана Виговського, 22
  • вул. Бориспільська, 26 к
  • вул. Вишгородська, 22
  • вул. Щусєва, 10
  • пр-т. Рокоссовького Маршала, 3/4
  • вул. Окіпної Раїси, 9
  • бул. Чоколівський, 41
  • вул. Клавдіївська, 27 а
  • вул. Ернста, 4
  • вул. Ентузiастiв, 7
  • вул. Лаврухiна Миколи, 9
  • вул. Райдужна, 49
  • вул. Бальзака Оноре де, 6
  • вул. Милославська, 6
  • вул. Драгоманова, 1 н, прим. 1
  • вул. Чорновола В’ячеслава, 12
  • бул. Перова, 8
  • пр-т. Мінський, 4
  • пр-т. Тичини Павла, 15
  • бул. Кольцова, 1 а, прим. 5
  • пр-т. Маяковського Володимира, 26
  • пр-т. Лiсовий, 4
  • вул. Доброхотова Академіка, 16
  • вул. Липкiвського Василя Митрополита, 25
  • Шосе Харківське, 166
  • вул. Сержа Лифаря, 20 а
  • вул. Івашкевича Ярослава, 5
  • вул. Сормовська, 13
  • вул. Світлицького, 23
  • вул. Микільсько-Слобідська, 2 г
  • пр-т. Науки, 68
  • вул. Малиновського Маршала, 5
  • бул. Чоколівський, 16 а
  • вул. Лятошинського композитора, 14
  • вул. Генерала Потапова, 2
  • вул. Дніпровська набережна, 7
  • пр-т. Георгія Гонгадзе, 20
  • бул. Праці, 6/14
  • вул. Соломії Крушельницької, 6
  • вул. Солом’янська, 23 а
  • вул. Архітектора Вербицького, 1
  • пр-т. Леся Курбаса, 1 а

Куда обращаться в случае ЧС

  • Горячая линия Службы безопасности Украины (СБУ) – 0-800-501-482;
  • Государственная служба по чрезвычайным ситуациям – 101;
  • Главное управление Национальной полиции – 102;
  • Горячая линия Главного управления Национальной полиции – 380(44)287-82-82;
  • Штаб Антитеррористического центра – 380(44)239-70-12;
  • Главное управление СБУ в Киеве (дежурный, телефон доверия) – 380(44)226-32-32.
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Источник: КГГА

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