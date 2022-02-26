При введении режима чрезвычайной ситуации жители Киева должны знать, что делать. Сирены и прерывистые гудки сигнальных средств сообщат о сигнале гражданской обороны Увага всім!, после которого граждане должны включить громкоговоритель, радиоприемник или телевизор.
Через них будут транслировать сообщение Управления по вопросам чрезвычайных ситуаций, в котором киевлянам предоставят дополнительную информацию и перечень дальнейших действий.
В первую очередь следует взять с собой необходимые вещи, которые могут понадобиться в любой момент, и узнать, где можно спрятаться и куда обращаться во время опасности.
Какие вещи нужны
Среди необходимых вещей – документы, вода, еда, лекарства и деньги. Следует заранее собрать тревожный чемодан с одеждой, гигиеническими средствами, зажигалкой, металлической посудой и другими предметами.
Кроме того, вам могут понадобиться дубликаты ключей от своего дома, фонарик и любые устройства для связи (например, дешевый телефон с зарядным устройством).
Где укрыться от опасности
Следует знать, где расположены подвальные или другие помещения, пригодные для укрытия в случае возникновения чрезвычайной ситуации. Они могут находиться в жилых домах, школах, детских садах, а также в метрополитене.
Следует убедиться в том, что укрытие способно защитить при опасности. Всего в Киеве более 5 тыс. подобных зданий, в которых можно спрятаться в случае ЧП.
Бомбоубежища в Киеве
Для защиты можно использовать здания двойного назначения, в которых есть подвальные помещения. К примеру, кафе, переходы или паркинги.
В Киеве обустроены по меньшей мере 514 бомбоубежищ, 3,5 тыс. цокольных помещений, 400 подземных и 270 переходов, а также 47 подземных помещений метрополитена.
Киевская городская государственная администрация разработала онлайн-карту, в которой можно посмотреть актуальные места для укрытия от опасности.
Адреса бомбоубежищ в подвалах магазина АТБ в Киеве:
- пр-т. Леся Курбаса, 2/13
- вул. Юрія Литвинського, буд. 33
- вул. Шолом-Алейхема, 17
- вул. Шолом-Алейхема, 4
- вул. Ревуцького, 33
- вул. Академіка Вільямса, 14 б
- вул. Ахматової Анни, 15/27
- вул. Полярна, 15
- вул. Щербаківського Данила, 53
- пр-т. Відрадний, 10
- Шосе Харківське, 152
- вул. Солом’янська, 39
- вул. Героїв Дніпра, 40
- вул. Кирилівська, 127
- вул. Маршала Тимошенка, 29 б
- вул. Ревуцького, 15
- бул. Чоколівський, 23
- вул. Василенка Миколи, 6
- вул. Багговутівська, 3/15
- вул. Курчатова Академіка, 8 а
- вул. Бурмистенка, 11
- бул. Гавела Вацлава, 79
- вул. Половецька, 14
- вул. Заболотного Академіка, 20 а
- вул. Героїв Севастополя, 10
- вул. Мишуги Олександра, 6
- вул. Коласа Якуба, 27
- вул. Прирічна, 11
- пр-т. Відрадний, 18
- пр-т. Правди, 12 в
- пр-т. Маяковського Володимира, 89 б
- вул. Здолбунівська, 7
- вул. Євгенія Харченка, 39
- Шосе Харківське, 151
- пр-т. Степана Бандери, 8
- Русанівська Набережна, 18
- пр-т. Перемоги, 136
- вул. Івана Виговського, 22
- вул. Бориспільська, 26 к
- вул. Вишгородська, 22
- вул. Щусєва, 10
- пр-т. Рокоссовького Маршала, 3/4
- вул. Окіпної Раїси, 9
- бул. Чоколівський, 41
- вул. Клавдіївська, 27 а
- вул. Ернста, 4
- вул. Ентузiастiв, 7
- вул. Лаврухiна Миколи, 9
- вул. Райдужна, 49
- вул. Бальзака Оноре де, 6
- вул. Милославська, 6
- вул. Драгоманова, 1 н, прим. 1
- вул. Чорновола В’ячеслава, 12
- бул. Перова, 8
- пр-т. Мінський, 4
- пр-т. Тичини Павла, 15
- бул. Кольцова, 1 а, прим. 5
- пр-т. Маяковського Володимира, 26
- пр-т. Лiсовий, 4
- вул. Доброхотова Академіка, 16
- вул. Липкiвського Василя Митрополита, 25
- Шосе Харківське, 166
- вул. Сержа Лифаря, 20 а
- вул. Івашкевича Ярослава, 5
- вул. Сормовська, 13
- вул. Світлицького, 23
- вул. Микільсько-Слобідська, 2 г
- пр-т. Науки, 68
- вул. Малиновського Маршала, 5
- бул. Чоколівський, 16 а
- вул. Лятошинського композитора, 14
- вул. Генерала Потапова, 2
- вул. Дніпровська набережна, 7
- пр-т. Георгія Гонгадзе, 20
- бул. Праці, 6/14
- вул. Соломії Крушельницької, 6
- вул. Солом’янська, 23 а
- вул. Архітектора Вербицького, 1
- пр-т. Леся Курбаса, 1 а
Куда обращаться в случае ЧС
- Горячая линия Службы безопасности Украины (СБУ) – 0-800-501-482;
- Государственная служба по чрезвычайным ситуациям – 101;
- Главное управление Национальной полиции – 102;
- Горячая линия Главного управления Национальной полиции – 380(44)287-82-82;
- Штаб Антитеррористического центра – 380(44)239-70-12;
- Главное управление СБУ в Киеве (дежурный, телефон доверия) – 380(44)226-32-32.