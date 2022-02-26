При введении режима чрезвычайной ситуации жители Киева должны знать, что делать. Сирены и прерывистые гудки сигнальных средств сообщат о сигнале гражданской обороны Увага всім!, после которого граждане должны включить громкоговоритель, радиоприемник или телевизор.

Через них будут транслировать сообщение Управления по вопросам чрезвычайных ситуаций, в котором киевлянам предоставят дополнительную информацию и перечень дальнейших действий.

В первую очередь следует взять с собой необходимые вещи, которые могут понадобиться в любой момент, и узнать, где можно спрятаться и куда обращаться во время опасности.

Какие вещи нужны

Среди необходимых вещей – документы, вода, еда, лекарства и деньги. Следует заранее собрать тревожный чемодан с одеждой, гигиеническими средствами, зажигалкой, металлической посудой и другими предметами.

Кроме того, вам могут понадобиться дубликаты ключей от своего дома, фонарик и любые устройства для связи (например, дешевый телефон с зарядным устройством).

Где укрыться от опасности

Следует знать, где расположены подвальные или другие помещения, пригодные для укрытия в случае возникновения чрезвычайной ситуации. Они могут находиться в жилых домах, школах, детских садах, а также в метрополитене.

Следует убедиться в том, что укрытие способно защитить при опасности. Всего в Киеве более 5 тыс. подобных зданий, в которых можно спрятаться в случае ЧП.

Бомбоубежища в Киеве

Для защиты можно использовать здания двойного назначения, в которых есть подвальные помещения. К примеру, кафе, переходы или паркинги.

В Киеве обустроены по меньшей мере 514 бомбоубежищ, 3,5 тыс. цокольных помещений, 400 подземных и 270 переходов, а также 47 подземных помещений метрополитена.

Киевская городская государственная администрация разработала онлайн-карту, в которой можно посмотреть актуальные места для укрытия от опасности.

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Адреса бомбоубежищ в подвалах магазина АТБ в Киеве:

пр-т. Леся Курбаса, 2/13

вул. Юрія Литвинського, буд. 33

вул. Шолом-Алейхема, 17

вул. Шолом-Алейхема, 4

вул. Ревуцького, 33

вул. Академіка Вільямса, 14 б

вул. Ахматової Анни, 15/27

вул. Полярна, 15

вул. Щербаківського Данила, 53

пр-т. Відрадний, 10

Шосе Харківське, 152

вул. Солом’янська, 39

вул. Героїв Дніпра, 40

вул. Кирилівська, 127

вул. Маршала Тимошенка, 29 б

вул. Ревуцького, 15

бул. Чоколівський, 23

вул. Василенка Миколи, 6

вул. Багговутівська, 3/15

вул. Курчатова Академіка, 8 а

вул. Бурмистенка, 11

бул. Гавела Вацлава, 79

вул. Половецька, 14

вул. Заболотного Академіка, 20 а

вул. Героїв Севастополя, 10

вул. Мишуги Олександра, 6

вул. Коласа Якуба, 27

вул. Прирічна, 11

пр-т. Відрадний, 18

пр-т. Правди, 12 в

пр-т. Маяковського Володимира, 89 б

вул. Здолбунівська, 7

вул. Євгенія Харченка, 39

Шосе Харківське, 151

пр-т. Степана Бандери, 8

Русанівська Набережна, 18

пр-т. Перемоги, 136

вул. Івана Виговського, 22

вул. Бориспільська, 26 к

вул. Вишгородська, 22

вул. Щусєва, 10

пр-т. Рокоссовького Маршала, 3/4

вул. Окіпної Раїси, 9

бул. Чоколівський, 41

вул. Клавдіївська, 27 а

вул. Ернста, 4

вул. Ентузiастiв, 7

вул. Лаврухiна Миколи, 9

вул. Райдужна, 49

вул. Бальзака Оноре де, 6

вул. Милославська, 6

вул. Драгоманова, 1 н, прим. 1

вул. Чорновола В’ячеслава, 12

бул. Перова, 8

пр-т. Мінський, 4

пр-т. Тичини Павла, 15

бул. Кольцова, 1 а, прим. 5

пр-т. Маяковського Володимира, 26

пр-т. Лiсовий, 4

вул. Доброхотова Академіка, 16

вул. Липкiвського Василя Митрополита, 25

Шосе Харківське, 166

вул. Сержа Лифаря, 20 а

вул. Івашкевича Ярослава, 5

вул. Сормовська, 13

вул. Світлицького, 23

вул. Микільсько-Слобідська, 2 г

пр-т. Науки, 68

вул. Малиновського Маршала, 5

бул. Чоколівський, 16 а

вул. Лятошинського композитора, 14

вул. Генерала Потапова, 2

вул. Дніпровська набережна, 7

пр-т. Георгія Гонгадзе, 20

бул. Праці, 6/14

вул. Соломії Крушельницької, 6

вул. Солом’янська, 23 а

вул. Архітектора Вербицького, 1

пр-т. Леся Курбаса, 1 а

Куда обращаться в случае ЧС