В Харькове сменили время комендантского часа, продлив его на четыре часа.

С 26 февраля комендантский час действует с 18.00 до 6.00. В это время людей просят не выходить на улицу.

Ранее, в связи с военным положением в стране, комендантский час был введен с 22:00 до 6:00.

Также комендантский час продлили в Киеве.

Для более эффективной обороны столицы и безопасности ее жителей с 26 февраля комендантский час будет действовать с 17:00 до 08:00.

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Источник: Городской совет Харькова