Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новости Здоровье Lifestyle Шоу-бизнес Спорт Мнения Вживую Спецтемы Видео
Факты / Украина / Общество

В Харькове продлили комендантский час

Мария Степанюк редактор ленты, журналист, обозреватель
Харків

В Харькове сменили время комендантского часа, продлив его на четыре часа.

С 26 февраля комендантский час действует с 18.00 до 6.00. В это время людей просят не выходить на улицу.

Ранее, в связи с военным положением в стране, комендантский час был введен с 22:00 до 6:00.

Также комендантский час продлили в Киеве.

Для более эффективной обороны столицы и безопасности ее жителей с 26 февраля комендантский час будет действовать с 17:00 до 08:00.

Главные новости о войне России в Украине смотрите в онлайне на Фактах ICTV.

Источник: Городской совет Харькова

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка