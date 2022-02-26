Для более эффективной обороны столицы и безопасности ее жителей комендантский час в Киеве начнется сегодня, 26 февраля, в 17.00 и завершится в 08.00 понедельника, 28 февраля.

Об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко.

— Все гражданские лица, находящиеся на улице в период комендантского часа, будут считаться членами диверсионно-разведывательных групп врага. Прошу с пониманием отнестись к ситуации и не выходить на улицы, говорится в сообщении мэра столицы.

Кличко призвал максимально всех оставаться дома или в укрытиях, не выходить из дома и не уезжать из города. Исключение составляют только люди, работающие на предприятиях критической инфраструктуры.

Как объяснили в Киевской городской госадминистрации, на период действия комендантского часа запрещено передвигаться собственным транспортом, кроме того, что имеет спецпропуска.

В КГГА напомнили, что столица Украины сейчас живет в условиях военного положения.

При этом в случае объявления воздушной тревоги люди могут выйти из своих домов, чтобы пройти в ближайшее укрытие.

Главные новости о войне России в Украине смотрите в онлайне на Фактах ICTV.

Источник: КГГА, Виталий Кличко