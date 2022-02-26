Украинские военные захватили несколько российских танков под Черниговом

Российско-оккупационные войска несут многочисленные потери благодаря слаженности и работе украинских военных, защищающих наше государство.

По данным Оперативного командования Север, бойцам Вооруженных сил Украины удалось захватить несколько российских танков под Черниговом.

Технику боевиков теперь будут использовать во благо Украины. Она пригодится украинским военнослужащим, защищающим наше государство от агрессоров.

– Местное население помогает нам бить захватчика! Люди делают коктейли Молотова для российских “братьев”, сливают топливо из заправщиков и разрушают железнодорожные мосты, — говорится в сообщении.

Оперативное командование Север отметило, что украинцы обязательно победят агрессора, пытающегося захватить наше государство.

Уже третий день длится война в Украине, которую начала Российская Федерация. Утром 24 февраля российско-оккупационные войска совершили вторжение.

Вооруженные силы Украины оказывают достойное сопротивление боевикам, осуществляющим вооруженную агрессию против мирных жителей и военных.