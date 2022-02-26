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Факты / Украина / Общество

Украинские военные захватили несколько российских танков под Черниговом

Юля Захарченко редактор ленты
Украинские военные захватили несколько российских танков под Черниговом

Российско-оккупационные войска несут многочисленные потери благодаря слаженности и работе украинских военных, защищающих наше государство.

По данным Оперативного командования Север, бойцам Вооруженных сил Украины удалось захватить несколько российских танков под Черниговом.

Фото: Оперативное командование Север

Технику боевиков теперь будут использовать во благо Украины. Она пригодится украинским военнослужащим, защищающим наше государство от агрессоров.

– Местное население помогает нам бить захватчика! Люди делают коктейли Молотова для российских “братьев”, сливают топливо из заправщиков и разрушают железнодорожные мосты, — говорится в сообщении.

Оперативное командование Север отметило, что украинцы обязательно победят агрессора, пытающегося захватить наше государство.

Уже третий день длится война в Украине, которую начала Российская Федерация. Утром 24 февраля российско-оккупационные войска совершили вторжение.

Вооруженные силы Украины оказывают достойное сопротивление боевикам, осуществляющим вооруженную агрессию против мирных жителей и военных.

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Фото: Depositphotos

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