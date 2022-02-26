В субботу, 26 февраля, с Центрального железнодорожного вокзала Киева продолжается эвакуация людей в западном направлении.

По информации журналистов Фактов ICTV, в районе вокзала периодически звучат тревожные сирены, предупреждая об угрозе воздушных атак.

А потому люди используют вокзал как укрытие, а также ожидают там поездов.

Как сообщили в пресс-службе Укрзализныци, сегодня в 12.30 с Центрального вокзала Киева отправился очередной рейс в западном направлении. Поезд следует в Винницу. Там пассажиров пересадят на другой рейс, который направится поближе к границе.

Кроме того, назначен еще ряд эвакуационных рейсов из столицы на запад Украины. Поезда будут отправляться с Центрального вокзала во Львов или через этот город по следующему графику:

• 14.00 – дополнительный поезд № 915 во Львов;

• 15.02 – поезд № 55 в Рахов;

• 16.50 – поезд № 249 в Черновцы;

• 17.00 – дополнительный поезд в Ужгород;

• 17.12 — поезд № 13 в Солотвино;

• 18.30 – поезд № 81 в Ужгород;

• 19.06 – поезд № 43 в Ивано-Франковск;

• 19.48 — поезд № 95 в Рахов;

• 20.05 – поезд № 29 в Ужгород;

• 20.12 – поезд № 49 в Трускавец;

• 20.21 — поезд № 57 в Ворохту;

• 20.21 – поезд № 59 в Чоп;

• 22.22 – поезд №7 в Черновцы;

• 22.37 – поезд № 91 во Львов.

– Мы призываем пассажиров сохранять спокойствие и не создавать толкотню при посадке в поезда: сейчас подвижного состава достаточно, чтобы вывезти из Киева около 5 тыс. пассажиров в сутки. По-прежнему приоритет в посадке предоставляется пожилым людям, детям и женщинам, — подчеркнули в пресс-службе УЗ.

Следует отметить, что 24 февраля проезд в коммунальном общественном транспорте Киева сделали бесплатным. Это касается и метрополитена.