Укрзализныця продолжает эвакуировать людей из Киева. 26 февраля поезда будут следовать в Винницу. Затем пассажиров пересадят на рейс ближе к границе.

Об этом сообщили в компании. Поезд отправился из столицы в 12.30. Также планируется аналогичный рейс из Киева в 18.00. Также дополнительно в 14.00 с Киевского вокзала отправится очередной поезд во Львов.

— Мы призываем пассажиров сохранять спокойствие и не создавать потасовку при посадке в поезда: сейчас подвижного состава достаточно, чтобы вывезти из Киева около пяти тыс. пассажиров в сутки. Как и раньше, приоритет в посадке предоставляется пожилым людям, детям и женщинам, — отметили в компании.

Кроме того, Укрзализныця готовит ряд рейсов для масштабного вывоза жителей в сторону запада Украины.

Так, с Киевского вокзала до или через Львов поезда будут отправляться по следующему графику:

14.00 — дополнительный поезд №915 во Львов

15.02 — поезд №55 в Рахов

16.50 — поезд №249 в Черновцы

17.00 — дополнительный поезд в Ужгород

17.12 — поезд №13 в Солотвино

18.30 — поезд №81 в Ужгород

19.06 — поезд №43 в Ивано-Франковск

19.48 — поезд №95 в Рахов

20.05 — поезд №29 в Ужгород

20.12 — поезд №49 в Трускавец

20.21 — поезд №57 в Ворохту

20.21 — поезд №59 в Чоп

22.22 — поезд №7 в Черновцы

22.37 — поезд №91 во Львов

В Укрзализныце пассажиров призвали сохранять спокойствие на объектах инфраструктуры железной дороги и ожидать следующего рейса для эвакуации из Киева.

Фото: Укрзализныця