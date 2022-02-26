Укрзализныця продолжает эвакуировать людей из Киева. 26 февраля поезда будут следовать в Винницу. Затем пассажиров пересадят на рейс ближе к границе.
Об этом сообщили в компании. Поезд отправился из столицы в 12.30. Также планируется аналогичный рейс из Киева в 18.00. Также дополнительно в 14.00 с Киевского вокзала отправится очередной поезд во Львов.
— Мы призываем пассажиров сохранять спокойствие и не создавать потасовку при посадке в поезда: сейчас подвижного состава достаточно, чтобы вывезти из Киева около пяти тыс. пассажиров в сутки. Как и раньше, приоритет в посадке предоставляется пожилым людям, детям и женщинам, — отметили в компании.
Кроме того, Укрзализныця готовит ряд рейсов для масштабного вывоза жителей в сторону запада Украины.
Так, с Киевского вокзала до или через Львов поезда будут отправляться по следующему графику:
14.00 — дополнительный поезд №915 во Львов
15.02 — поезд №55 в Рахов
16.50 — поезд №249 в Черновцы
17.00 — дополнительный поезд в Ужгород
17.12 — поезд №13 в Солотвино
18.30 — поезд №81 в Ужгород
19.06 — поезд №43 в Ивано-Франковск
19.48 — поезд №95 в Рахов
20.05 — поезд №29 в Ужгород
20.12 — поезд №49 в Трускавец
20.21 — поезд №57 в Ворохту
20.21 — поезд №59 в Чоп
22.22 — поезд №7 в Черновцы
22.37 — поезд №91 во Львов
В Укрзализныце пассажиров призвали сохранять спокойствие на объектах инфраструктуры железной дороги и ожидать следующего рейса для эвакуации из Киева.
Фото: Укрзализныця