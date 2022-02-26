Пожалуй, больше всех от войны России против Украины страдают дети. Они до смерти напуганы всем происходящим вокруг: взрывы, залпы орудий, звенящие стекла в окнах, ночные сирены, встревоженные лица родителей.

Как выяснилось, есть возможность вывезти самых юных украинцев из зон активных боевых действий в более безопасные и спокойные регионы.

Черновцы

Так, в Черновцах уже начали принимать женщин и детей. Область полностью готова обеспечить их продуктами питания, водой и приютом. Об этом сообщил глава Черновицкой ОГА Сергей Осадчук.

По его словам, в области уже разместили почти 2 тыс. украинцев, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за российской агрессии. Для этого создан областной координационный штаб, чтобы принять каждого, кто готов к такой коммуникации.

Центр Спільних Дій

Активисты организации Центр Спільних Дій стремятся помочь людям, которые ищут убежище в более безопасных западных областях Украины.

Поэтому волонтеры просят жителей Львовской, Закарпатской, Волынской, Тернопольской, Черновицкой, Ивано-Франковской, Хмельницкой или Ровенской областей, которые готовы принять у себя матерей с детьми, спасающихся от ужасов войны, заполнить соответствующую форму для базы данных.

Этот призыв актуален как для жителей городов, так и небольших поселков и сел. Центр передаст эту информацию людям, которые ищут защиту.

Прихисток

Учитывая актуальный общественный запрос, группа волонтеров за сутки разработала специальный сайт, на котором можно подать заявку на поиск временного убежища. Сайт назвали Прихисток.

В свою очередь, те, кто готов принять у себя дома семью, которая ищет убежище, могут на этом ресурсе заявить о своей готовности это сделать.

При этом волонтеры понимают, что сайт сможет работать эффективно при условии, если количество предложений убежища будет равно количеству тех, кто просит защиты.

Поэтому они призвали украинцев объединяться и помогать друг другу в это тяжелое время. Чтобы доказать врагу: восток и запад Украины — вместе!