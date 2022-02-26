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Факты / Украина / Общество

Вражеские агенты активно расспрашивают, как передвигаться по Киевщине — как их распознать

Евгения Шапоренко журналист раздела Lifestyle
Вражеские агенты активно расспрашивают, как передвигаться по Киевщине — как их распознать

В Управлении государственной охраны Украины предупреждают, что вражеские агенты активизировались, в частности, в сети.

— Форумы и группы в мессенджерах WhatsApp, Viber, Telegram, Facebook Киевщины массово заполонили одинаковые сообщения, — отметили в Управлении.

Следует заметить, что авторы таких сообщений разными способами расспрашивают, как добраться до Киева. Мол, кто может подвезти с маленьким ребенком, как проехать в Бровары и Борисполь.

— У всех авторов есть одинаковая особенность: все они новые участники групп Киевщины, присоединились к группам только с 25 февраля, пишут в основном на русском языке, — отметили в Управлении государственной охраны Украины.

Поэтому, жители Киевщины, будьте бдительны, потому что люди, которые расспрашивают подобную информацию – вражеские агенты.

— Не указывайте маршруты движения, как и куда добраться и где еще свободные и доступные дороги, — отметили в Управлении.

Если вы увидели вышеприведенные вопросы и убедились, что автор этого запроса новый участник группы, то:

  • Подавайте жалобу админу группы;
  • Заглавными буквами в комментариях пишите, что автор вопроса — это враг, собирающий информацию.

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Фото: Depositphotos

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