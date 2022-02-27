По аэропорту в Житомире был нанесен ракетный удар со стороны Беларуси.

Об этом сообщили в Государственной службе специальной связи и защиты информации Украины.

— По аэропорту в Житомире был нанесен ракетный удар со стороны Беларуси. Переговоры уже закончились ли это у белорусских приспешников россиян такие “веские” аргументы?, — говорится в сообщении.

Советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко в своем Telegram-канале написал, что ракеты Искандер были выпущены около 17.00 из района Мозыря (Беларусь).

В Житомире около 17:20 объявили воздушную тревогу, взрывы были слышны в нескольких местах, в том числе в районе Киевского моста.

Сегодня самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко звонил по телефону президенту Украины Владимиру Зеленскому. В ходе разговора был согласован план провести сегодня переговоры российской и украинской делегаций на границе Украины и Белоруссии.

Лукашенко при этом гарантировал, что на время проезда, переговоров и возвращения украинской делегации все самолеты, вертолеты и ракеты, размещенные на белорусской территории, останутся на земле.