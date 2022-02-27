Глава Минцифры Михаил Федоров обратился к главному исполнительному директору Facebook Марку Цукенбергу с просьбой заблокировать доступ к Facebook и Instagram для россиян.

Он сказал, что пока американский медиамагнат занимается созданием Метавселенной, Россия рушит жизнь людей в Украине.

— Марк Цукерберг! В то время, как вы создаете Метавселенную, Россия разрушает реальную жизнь в Украине. Мы просим заблокировать доступ в Facebook и Instagram для пользователей из России, пока их танки разрушают наши детские сады и больницы, — написал Федоров в Facebook.

Ранее Михаил Федоров просил YouTube заблокировать каналы РФ. Цель обращения — не лишить россиян доступа к информации, а достучаться до молодежи, проактивного и думающего населения.

Также Федоров обратился к Facebook, Netflix и Apple с целью блокировки российских СМИ.