Всем оккупантам хватит! Летчики ВСУ получили партию ракет от партнеров

Воздушные силы Вооруженных сил Украины получили партию ракет класса воздух-воздух от наших партнеров.

Об этом сообщает пресс-служба Командования Воздушных Сил ВСУ.

— Есть хорошие новости! От наших западных партнеров для авиации Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины поступила большая партия ракет класса воздух-воздух, — говорится в сообщении.

Там добавили, что ракеты уже под крыльями украинских истребителей.

— Они уже находятся под крыльями наших истребителей. Летчики уверяют, что на всех оккупантов хватит! — отметили в Командовании Воздушных Сил ВСУ.

Кроме того, там поблагодарили украинских партнеров за поддержку Украины.

— Спасибо союзникам антипутинской коалиции за мощную поддержку украинского войска! – говорится в сообщении.