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Факты / Украина / Общество

Всем оккупантам хватит! Летчики ВСУ получили партию ракет от партнеров

Евгения Шапоренко журналист раздела Lifestyle
Всем оккупантам хватит! Летчики ВСУ получили партию ракет от партнеров

Воздушные силы Вооруженных сил Украины получили партию ракет класса воздух-воздух от наших партнеров.

Об этом сообщает пресс-служба Командования Воздушных Сил ВСУ.

— Есть хорошие новости! От наших западных партнеров для авиации Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины поступила большая партия ракет класса воздух-воздух, — говорится в сообщении.

Там добавили, что ракеты уже под крыльями украинских истребителей.

— Они уже находятся под крыльями наших истребителей. Летчики уверяют, что на всех оккупантов хватит! — отметили в Командовании Воздушных Сил ВСУ.

Кроме того, там поблагодарили украинских партнеров за поддержку Украины.

— Спасибо союзникам антипутинской коалиции за мощную поддержку украинского войска! – говорится в сообщении.

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Фото: Depositphotos

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