Президент Украины Владимир Зеленский обратился к беларусам, которых заставляют голосовать на референдуме.

— Эти мои слова будут обращены к гражданам Беларуси. Сегодня всех вас зовут на избирательные участки, чтобы проголосовать на референдуме. Это могло бы выглядеть как обычный политический процесс. Но сейчас уже точно не может быть ничего обычного. Сейчас принимаются решения совершенно другого уровня, — заявил президент Украины.

В Беларуси на 27 февраля 2022 года запланирован референдум по внесению изменений и дополнений в конституцию республики. Поэтому Зеленский отметил, что это не спроста именно в такое время самопровозглашенный президент Беларуси Алесандр Лукашенко решил переписывать конституцию.

Он подчеркнул, что последня ночь в Украине обернулась сильными обстрелами по мирному населению.

— Снова обстрелы. Снова бомбардировка жилых кварталов, гражданской инфраструктуры. На сегодня нет ни одного объекта в стране, который оккупанты не считали бы для себя допустимой целью. Они воюют против всех. Они воюют против всего живого – против детских садиков, против жилых домов и даже против машин скорой помощи. Они применяют реактивную артиллерию, ракеты против целых городских районов, в которых нет и никогда не было никакой военной инфраструктуры, — подчеркнул Владимир Зеленский.

Также глава Украины провел параллель между нынешними событиями и Второй мировой войной.