Запрет на выезд из Украины мужчин призывного возраста от 18 до 60 лет вынудил отца решиться на крайнюю меру: на границе с Венгрией он отдал незнакомой женщине своих двоих детей, чтобы спасти их от войны. Попросил только номер ее мобильного телефона.

Находясь на украинской стороне пограничного перехода на границе с Венгрией, Наталья Аблеева встретила отчаявшегося 38-летнего мужчину из ее родного города Каменец-Подольский с дочерью и маленькими сыном на руках.

Он рассказал, что пограничники не пропустили его, потому что Украина запретила выезд всем украинским мужчинам призывного возраста от 18 до 60 лет. И попросил переправить детей на венгерскую сторону, где их должна забрать мать, которая как раз возвращалась из Италии.

— Мужчина просто передал мне двух детей, вручив их паспорта и попросил их перевезти по ту сторону, — сказала 58-летняя Аблеева.

На венгерской стороне в Берегшурани они ждали маму несколько часов, сидя на скамейке возле палатки, установленной специально для беженцев из Украины, которые непрерывным потоком шли через границу.

Наталья рассказывает, что мальчик заплакал от радости, когда зазвонил его мобильный телефон и он понял, что это его мама – она была уже почти на пограничном посту.

По словам Натальи Аблеевой, сама она оставила в Украине двоих своих взрослых детей. Сына, который служит в полиции, и дочь, которая работает медсестрой.

Когда приехала мама детей, 33-летняя Анна Семюк, она искренне поблагодарила Наталью за неоценимую помощь. Стоя на морозе, две женщины несколько минут обнимались и плакали.

По словам Анны Семюк, через одну-две недели она планирует вместе с детьми вернутся на родину.

Фото: The Guardian