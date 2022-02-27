Новая Каховка в Херсонской области на утро 27 февраля находится под полным контролем российских захватчиков. Такую информацию обнародовал мэр города Владимир Коваленко.

Самая сложная ситуация сейчас в Казачьем и Веселом, они практически разрушены.

— Новая Каховка в Херсонской области полностью под контролем российских войск, они захватили горисполком, сняли все украинские флаги со зданий, — заявил мэр города.

Однако бои в этом направлении до сих пор продолжаются. Активные столкновения в районе Казачье-Веселое.

Мэр Новой Каховки сейчас пытается договориться с оккупантами о коридоре для жителей Казацкого и Веселого. Однако пока нет никаких результатов.

Ситуация в Херсонской области

Журналист Олег Батурин ранее обнародовал результаты так называемого российского мира. На фото разбитый дом местных жителей в Каховке. Хозяев в доме не были, они уехали раньше.

— Большие перемещения военной техники. Все системы снабжения работают. Перебоев с подачей воды, электричества, газа нет. Открытые магазины, аптеки, больницы. В Таврийске отсутствует электроснабжение, магазины и аптеки также работают частично. В Горностаевке нет подвоза хлеба, запустили свою мельницу. В Любимовке проблемы с подвозом хлеба. Все больницы работают. Продолжаются перемещения техники через район, – заявили в областном оперативном штабе.