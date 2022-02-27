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Факты / Украина / Общество

По всей Украине установили блокпосты: правила поведения от Резникова

Валентина Летяк редактор ленты
Олексій Резніков

Министр обороны Алексей Резников призвал украинцев с пониманием отнестись к проверке документов на блокпостах, установленных для выявления российских диверсантов и усложнения передвижений оккупационных войск.

По его словам, это необходимая мера безопасности, которая спасет многие жизни.

Правила поведения на блокпостах:

  • надо сбавлять скорость авто;
  • заранее подготовить документы для проверки:
  • выключить фары и включить аварийный свет;
  • нельзя выходить из авто без разрешения военных;
  • четко отвечайте на вопросы;
  • запрещена видеосъемка;
  • будьте готовы, что вас попросят открыть багажник и показать салон авто;
  • при осмотре нельзя стоять за спинами военных;
  • после осмотра резко не набирайте скорость.

Правила поведінки на блокпостах

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Фото: УНИАН

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