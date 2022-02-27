По всей Украине установили блокпосты: правила поведения от Резникова

Министр обороны Алексей Резников призвал украинцев с пониманием отнестись к проверке документов на блокпостах, установленных для выявления российских диверсантов и усложнения передвижений оккупационных войск.
По его словам, это необходимая мера безопасности, которая спасет многие жизни.
Правила поведения на блокпостах:
- надо сбавлять скорость авто;
- заранее подготовить документы для проверки:
- выключить фары и включить аварийный свет;
- нельзя выходить из авто без разрешения военных;
- четко отвечайте на вопросы;
- запрещена видеосъемка;
- будьте готовы, что вас попросят открыть багажник и показать салон авто;
- при осмотре нельзя стоять за спинами военных;
- после осмотра резко не набирайте скорость.