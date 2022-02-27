По всей Украине установили блокпосты: правила поведения от Резникова

Министр обороны Алексей Резников призвал украинцев с пониманием отнестись к проверке документов на блокпостах, установленных для выявления российских диверсантов и усложнения передвижений оккупационных войск.

По его словам, это необходимая мера безопасности, которая спасет многие жизни.

Правила поведения на блокпостах: