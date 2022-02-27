Противник выдохся: сводка Арестовича по вторжению РФ в Украину

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович озвучил последние данные относительно вторжения РФ в Украину. по его словам, противник выдохся, кинув последние силы на Киев и Харьков.

— Противник выдохся. Последние силы бросил на Киев и Харьков. Противник тактически отступает, — отметил Арестович.

Он добавил, что сейчас в украинских регионах относительная тишина, кроме Волновахи, которую украинские войска снова взяли мощной контратакой, и северо-западных окраин Киева.

Там противник пытался продвинуться вперед отдельными группами, как в Харькове. Однако получил отпор от украинских военных.

– Часть его разгромлена, часть выдвигается на север и занимает оборону на рубежах 15-20-40 км от Киева, чтобы наша артиллерия туда не достала. Это значит, что они перешли в тактическое отступление — по крайней мере, на отдельных участках, что не может не радовать, — добавил Арестович.

Кроме того, Алексей Арестович обратился к русским и белорусским солдатам и офицерам. Он призывает их складывать оружие и не выполнять преступные приказы власти. Украина не расценивает плен как слабость.

— Из кампании прекрасно видно, что еще сутки или двое и вы захлебнетесь в наступлении. Мы не считаем вашу сдачу и переход на нашу сторону чем-нибудь постыдным. Мне кажется, вы этим сохраняете свою военную честь. Этот поступок будет мужественным, а не позорным. Это решение человека, который в решающий исторический момент нашел в себе силы сделать личный выбор, а не быть пустой марионеткой на службе у безумного диктатора, — отметил советник главы Офиса президента.