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Факты / Украина / Общество

Специально бьют по жилым домам — новое обращение Зеленского

Евгения Шапоренко журналист раздела Lifestyle
Специально бьют по жилым домам — новое обращение Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к гражданам из-за вторжения РФ в нашу страну, в котором отметил, что россияне специально бьют по важной инфраструктуре.

– Эта ночь была тяжелой. Что они делают? Это месть. Народ поднялся на защиту своего государства, и они открыли подлинное лицо. Это террор. Они собираются еще больше бомбить наши украинские города. Они собираются еще коварнее убивать наших детей. Это зло, пришедшее на нашу землю, и которое следует уничтожить. Они врали, что не будут трогать мирное население. Однако с первых часов российские войска бьют по гражданской инфраструктуре, – заявил президент.

 

 

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