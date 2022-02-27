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Факты / Украина / Общество

В Ахтырке ранили двух журналистов из Дании, они в больнице — Нацполиция

Мария Степанюк редактор ленты, журналист, обозреватель
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Журналист и фотограф из Дании, работавшие для издания Ekstra Bladet, получили ранения при обстреле их автомобиля в районе Ахтырки в Сумской области.

В Нацполиции сообщили, что их госпитализировали в полтавскую больницу.

— Сейчас гражданам Дании оказывают необходимую медицинскую помощь в Полтавской областной клинической больнице, — сообщили в пресс-службе Нацполиции.

Медики оценивают состояние раненых как средней тяжести. О состоянии здоровья иностранных журналистов проинформированы представители посольства Дании.

Известно, что журналист Стефан Уайкерт и фотограф Эмиль Фильтенборг Миккельсен были в бронежилетах. Они находились в районе Ахтырки, когда их автомобиль попал под обстрел.

Уайкерт и Миккельсен уже два года постоянно живут в Украине. Оба опытных журналиста и прошли необходимое обучение по технике безопасности в Дании.

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Источник: Нацполиция

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