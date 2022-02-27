Из-за военного положения в Украине и масштабного вторжения российско-оккупационных войск в разных городах и населенных пунктах ввели комендантский час.

Согласно действующему законодательству, ограничения на передвижение в определенные часы суток без документов могут быть введены в случае чрезвычайного или военного положения.

Комендантский час в Украине 2022

Киев – с 17.00 26 февраля до 8.00 28 февраля.

Киевская область – с 17.00 до 8.00.

Волынская область – с 22.00 до 7.00;

Винницкая область – с 22.00 до 7.00;

Днепропетровская область – с 22.00 до 6.00;

Житомирская область – с 22.00 до 6.00;

Закарпатская область – не вводили;

Запорожская область – с 22.00 до 6.00;

Ивано-Франковская область – с 22.00 до 8.00;

Кировоградская область – с 22.00 до 6.00;

Львовская область – с 22.00 до 6.00;

Николаевская область – с 22.00 до 6.00;

Одесская область – с 19.00 до 6.00;

Полтавская область – с 22.00 до 6.00;

Ровенская область – с 22.00 до 6.00;

Сумская область – с 22.00 до 7.00;

Тернопольская область — с 22.00 до 6.00;

Харьковская область – с 18.00 до 6.00;

Херсонская область – с 22.00 до 6.00;

Хмельницкая область – с 22.00 до 6.00.

Черкасская область – с 22.00 до 6.00;

Черновицкая область – не вводили;

Черниговская область – с 21.00 до 6.00.

Общественный транспорт во время комендантского часа в городах и населенных пунктах не будет работать. В то же время станции метрополитена в Киеве, Харькове, Днепре и Кривом Рогу будут оставаться доступными для укрытия в круглосуточном режиме.

Граждан призывают оставаться дома. Чтобы передвигаться в регионах при крайней необходимости во время комендантского часа, обязательно нужно иметь с собой документы, подтверждающие вашу личность.