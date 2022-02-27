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Комендантский час в Украине 2022: в каких регионах действуют ограничения

Юля Захарченко редактор ленты
Комендантский час в Украине 2022: в каких регионах действуют ограничения

Из-за военного положения в Украине и масштабного вторжения российско-оккупационных войск в разных городах и населенных пунктах ввели комендантский час.

Согласно действующему законодательству, ограничения на передвижение в определенные часы суток без документов могут быть введены в случае чрезвычайного или военного положения.

Комендантский час в Украине 2022

  • Киев – с 17.00 26 февраля до 8.00 28 февраля.
  • Киевская область – с 17.00 до 8.00.
  • Волынская область – с 22.00 до 7.00;
  • Винницкая область – с 22.00 до 7.00;
  • Днепропетровская область – с 22.00 до 6.00;
  • Житомирская область – с 22.00 до 6.00;
  • Закарпатская область – не вводили;
  • Запорожская область – с 22.00 до 6.00;
  • Ивано-Франковская область – с 22.00 до 8.00;
  • Кировоградская область – с 22.00 до 6.00;
  • Львовская область – с 22.00 до 6.00;
  • Николаевская область – с 22.00 до 6.00;
  • Одесская область – с 19.00 до 6.00;
  • Полтавская область – с 22.00 до 6.00;
  • Ровенская область – с 22.00 до 6.00;
  • Сумская область – с 22.00 до 7.00;
  • Тернопольская область — с 22.00 до 6.00;
  • Харьковская область – с 18.00 до 6.00;
  • Херсонская область – с 22.00 до 6.00;
  • Хмельницкая область – с 22.00 до 6.00.
  • Черкасская область – с 22.00 до 6.00;
  • Черновицкая область – не вводили;
  • Черниговская область – с 21.00 до 6.00.

Общественный транспорт во время комендантского часа в городах и населенных пунктах не будет работать. В то же время станции метрополитена в Киеве, Харькове, Днепре и Кривом Рогу будут оставаться доступными для укрытия в круглосуточном режиме.

Граждан призывают оставаться дома. Чтобы передвигаться в регионах при крайней необходимости во время комендантского часа, обязательно нужно иметь с собой документы, подтверждающие вашу личность.

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Фото: Depositphotos

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