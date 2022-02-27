Из-за военного положения в Украине и масштабного вторжения российско-оккупационных войск в разных городах и населенных пунктах ввели комендантский час.
Согласно действующему законодательству, ограничения на передвижение в определенные часы суток без документов могут быть введены в случае чрезвычайного или военного положения.
Комендантский час в Украине 2022
- Киев – с 17.00 26 февраля до 8.00 28 февраля.
- Киевская область – с 17.00 до 8.00.
- Волынская область – с 22.00 до 7.00;
- Винницкая область – с 22.00 до 7.00;
- Днепропетровская область – с 22.00 до 6.00;
- Житомирская область – с 22.00 до 6.00;
- Закарпатская область – не вводили;
- Запорожская область – с 22.00 до 6.00;
- Ивано-Франковская область – с 22.00 до 8.00;
- Кировоградская область – с 22.00 до 6.00;
- Львовская область – с 22.00 до 6.00;
- Николаевская область – с 22.00 до 6.00;
- Одесская область – с 19.00 до 6.00;
- Полтавская область – с 22.00 до 6.00;
- Ровенская область – с 22.00 до 6.00;
- Сумская область – с 22.00 до 7.00;
- Тернопольская область — с 22.00 до 6.00;
- Харьковская область – с 18.00 до 6.00;
- Херсонская область – с 22.00 до 6.00;
- Хмельницкая область – с 22.00 до 6.00.
- Черкасская область – с 22.00 до 6.00;
- Черновицкая область – не вводили;
- Черниговская область – с 21.00 до 6.00.
Общественный транспорт во время комендантского часа в городах и населенных пунктах не будет работать. В то же время станции метрополитена в Киеве, Харькове, Днепре и Кривом Рогу будут оставаться доступными для укрытия в круглосуточном режиме.
Граждан призывают оставаться дома. Чтобы передвигаться в регионах при крайней необходимости во время комендантского часа, обязательно нужно иметь с собой документы, подтверждающие вашу личность.