Враг совершает военные преступления, обстреливая Харьков и Херсон — Минобороны

Российские агрессоры продолжают совершать обстрелы военной и гражданской инфраструктуры. С начала суток боевики нанесли пять авиационных и 16 ракетных ударов.

По данным Министерства обороны Украины, продолжается воздушно-наступательная операция, поэтому жителей городов призывают находиться в укрытии и беречь себя. Еще одним центром концентрации оккупационных войск стала Беларусь:

к аэродрому Мачулищи опрокинули 10 вертолетов из состава 15 бр АА, базирующегося в населенном пункте Остров Псковской области, а также два самолета Ан-124 Воздушно-космических сил;

к аэродрому Барановичи – четыре истребителя-бомбардировщика Су-34.

Перегруппировав войска, противник совершает наступательные действия в направлении Киева. Вооруженные силы Украины и наши военнослужащие успешно защищают город.

Командующим обороной Киева является генерал-полковник Александр Сырский, комендантом обороны города – герой Украины, полковник Сергей Собко.

Враг продолжает совершать военные преступления, обстреливая мирный Харьков и Балаклею, а в Херсона длится отчаянная оборона города.

Группировка Черноморского флота российских войск выведена из морских баз с заданием поражать надводные силы ВМС Украины. Противник пытался взорвать морской десант в Черноморске, где уничтожили вражеский десант.