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Факты / Украина / Общество

Запасы заканчиваются – УЗ призывает поддержать людей, которые находятся на вокзале Киева

Мила Грубник редактор раздела Здоровье
Запасы заканчиваются – УЗ призывает поддержать людей, которые находятся на вокзале Киева

Сейчас на Центральном железнодорожном вокзале Киева уже находятся около 600 человек. Пока они обеспечены пищей и водой, но запасы заканчиваются.

Все эти граждане ждут поездов или выбрали помещение в качестве укрытия.

– Для людей открыты все залы ожидания. Укрзализныця предоставляет людям воду и напитки, но запасы уже заканчиваются, — говорится в сообщении.

Поэтому украинцев, которые едут поездами из других городов, призывают по возможности передавать продукты питания.

Также бизнес может доставить воду и еду.

Граждане должны помнить, что емкость вокзала ограничена. Поэтому в случае опасности туда будут пускать только детей, женщин и пожилых людей.

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Из-за введения комендантского часа в Киеве до 8.00 28 февраля жителей столицы призывают находиться дома или в хранилищах и не выходить на улицу. Это небезопасно.

Кроме того, важно сохранять спокойствие и следить за информацией. В то же время важно черпать ее только из проверенных источников.

Источник: Укрзализныця

Фото: УНИАН

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