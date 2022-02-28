Укрзализныця в условиях войны продолжает эвакуацию граждан из столицы Украины.

Факты ICTV собрали главные условия эвакуации поездами из Киева.

Эвакуация приоритетных групп населения (детей, женщин и пожилых людей) осуществляется бесплатно. Однако все еще даже на сайте Укрзализныци можно купить билеты. Это поднимет вас в очереди приоритетности. Для того, чтобы уехать из Киева на эвакуационных поездах, лучше быть на вокзале. Графики поездов могут меняться.

С собой нужно иметь паспорт. Если с вами едет животное, то паспорт на него. Что касается детей, то свидетельство о рождении.

В Укрзализныце предупреждают, что за всеми актуальными обновлениями лучше следить на канале Укрзализныци в Telegram.

График эвакуации поездами

Из Киева 28 февраля будут идти ряд запланированных поездов:

055 КИЕВ ПАС — РАХОВ 15.02

013 КИЕВ ПАС — СОЛОТВИНО 17.12

740 КИЕВ ПАС — КР.РОГ ГОЛ 17.22

790 КИЕВ ПАС — КРОПИВНИЦКИЙ 17.42

792 КИЕВ ПАС — КРЕМЕНЧУГ 17.42

081 КИЕВ ПАС — УЖГОРОД 18.30

067 КИЕВ ПАС — ВАРШАВА ВС 18.48

Дополнительный поезд: 715 КИЕВ ПАС — ЛЬВОВ 20.30

В Укрзализныце подчеркнули, что посадка на эвакуационные рейсы является приоритетной для пассажиров с приобретенным билетом. Проезд регулярными рейсами в направлениях, не обеспечивающих эвакуацию пассажиров с линии огня, осуществляется на общих условиях проезда.

График движения поездов может меняться из-за уменьшения скорости на отдельных участках дороги.

— График может изменяться из-за уменьшения скорости на отдельных отрезках пути следования, поэтому пассажиры, которые желают уехать из города, должны следить за объявлениями на вокзалах, — отметили в Укрзализныце.

Эвакуационные поезда из Киева

В Укрзализныце подчеркнули: приоритет в посадке на эвакуационные поезда предоставляется детям, женщинам и пожилым людям.

— Посадка на эвакуационные поезда бесплатная в порядке приоритета, — отметили в пресс-службе.

Эвакуируют людей из Киева в Западную Украину — в сторону Львова и других городов. В частности, из Львова есть возможность добраться до Европы поездами.

— Учитывая военное положение в стране и ограничение комендантским часом, некоторые рейсы претерпели изменения. График может меняться в зависимости от оперативной ситуации, кроме того, Укрзализныця будет добавлять эвакуационные рейсы по мере необходимости, — отметили в Укрзализныце.

Там заявили, что в течение дня в зависимости от потока пассажиров будут назначены дополнительные эвакуационные рейсы из столицы в Закарпатье, Волынь и Буковину с возможностью хабовой пересадки в Румынию, Венгрию и Польшу.

Эвакуация из Киева в Европу

Поезда Укрзализныци продолжают курсировать в западные страны ради эвакуации украинских граждан.

Там отметили, что на госграницу со странами ЕС, вместо электропоездов №7603/7604 и №7605/7606 сообщением Львов – Перемышль – Львов, которые отправлялись из Львова соответственно в 00.40 и 05.27, назначены электропоезда сообщением Львов – Чоп – Львов. 28 февраля поезд №7617/7618 в 00.40 будет отправляться из Львова в Чоп и обратно, а поезд №7619/7620 будет отправляться в 05.27 из Львова в Чоп и обратно.

Польша, Германия, Словакия, Чехия, Австрия гарантируют бесплатный проезд украинских беженцев рейсами собственных железных дорог.

Также в Укрзализныце отметили, что есть несколько пунктов пропуска через границу, до которых можно добраться автобусами с ряда станций. Организацией автобусных перевозок занимаются местные территориальные общины.

— На основном пункте очереди, на двух других – меньше, они почти пусты, пройти их можно будет быстрее, – заявили в пресс-службе Укрзализныци.

Трансферы в КПП в Закарпатской области от вокзалов в городах: