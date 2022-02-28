ПУТИН
ИДИ
НА ХУЙ
ПУТИН
ИДИ
НА ХУЙ
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новости Здоровье Lifestyle Шоу-бизнес Спорт Мнения Вживую Спецтемы Видео
ПУТИН ИДИ НА ХУЙ
Факты / Украина / Общество

Мариуполь и Волноваха: что известно о боевых действиях в Донецкой области

Карина Зуева редактор розділу Lifestyle
Мариуполь и Волноваха: что известно о боевых действиях в Донецкой области

Глава Донецкой облгосадминистрации, руководитель областной военно-гражданской администрации Павел Кириленко сообщил, что по состоянию на 9.00 Мариуполь и Волноваха остаются горячими точками в Донецкой области.

В Facebook он написал, что как сообщают военные, за эти города ведутся бои.

— Работаю над предоставлением зеленого коридора – для завоза в Волноваху гуманитарной помощи, медикаментов, продуктов, воды, а также для эвакуации жителей, — написал Кириленко.

​​26 февраля выступил мэр Мариуполя Вадим Бойченко. Ситуация в Мариуполе и на окраинах остается сложной, однако украинские военные достойно держат оборону.

Он также сообщил о количестве разрушенных объектов инфраструктуры и раненых жителей в результате обстрелов россиян.

Читайте
Переговоры между Украиной и РФ: наша делегация прибыла на белорусскую границу

Фото: УНИАН

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка