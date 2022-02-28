Глава Донецкой облгосадминистрации, руководитель областной военно-гражданской администрации Павел Кириленко сообщил, что по состоянию на 9.00 Мариуполь и Волноваха остаются горячими точками в Донецкой области.

В Facebook он написал, что как сообщают военные, за эти города ведутся бои.

— Работаю над предоставлением зеленого коридора – для завоза в Волноваху гуманитарной помощи, медикаментов, продуктов, воды, а также для эвакуации жителей, — написал Кириленко.

​​26 февраля выступил мэр Мариуполя Вадим Бойченко. Ситуация в Мариуполе и на окраинах остается сложной, однако украинские военные достойно держат оборону.

Он также сообщил о количестве разрушенных объектов инфраструктуры и раненых жителей в результате обстрелов россиян.