В киевском ТЦ Космополит, что на Шулявке, животные из контактного зоопарка Зверополис нуждаются в помощи продуктами и уходом. Об этом Фактам ICTV рассказала девушка Александра, которая сейчас ухаживает за зоопарком.

Она рассказала, что в зверинце живет 54 зверька, в том числе экзотические: это и ящерицы, лемуры, еноты, ежи.

Продуктов и сена для подстилки пока хватит на пять дней, дальше нужно будет закупать.

По словам Александры, самая большая потребность в физической помощи, а именно: убрать в вольерах, закупить и принести необходимые продукты, опилки, сено. Поэтому девушка призывает помочь ухаживать за жителями зверинца.

– Мы не просим денег, нам нужна помощь руками… Животные чувствуют, что что-то случилось, – сказала Александра.

Кроме того, есть еще один контактный зоопарк в ТЦ Блокбастер, однако Александра говорит, что не имеет с ним контакта и не знает, какая ситуация с животными там, нужна ли им помощь. Она просит неравнодушных киевлян поинтересоваться, как обстоят дела в Блокбастере.

Связаться с самой Александрой можно по телефону 073 060 03 60.