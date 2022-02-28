ПУТИН
ИДИ
НА ХУЙ
ПУТИН
ИДИ
НА ХУЙ
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новости Здоровье Lifestyle Шоу-бизнес Спорт Мнения Вживую Спецтемы Видео
ПУТИН ИДИ НА ХУЙ
Факты / Украина / Общество

Продуктов хватит на пять дней: контактный зоопарк на Шулявке просит помощи

Марта Бондаренко редактор ленты
Продуктов хватит на пять дней: контактный зоопарк на Шулявке просит помощи

В киевском ТЦ Космополит, что на Шулявке, животные из контактного зоопарка Зверополис нуждаются в помощи продуктами и уходом. Об этом Фактам ICTV рассказала девушка Александра, которая сейчас ухаживает за зоопарком.

Она рассказала, что в зверинце живет 54 зверька, в том числе экзотические: это и ящерицы, лемуры, еноты, ежи.

Продуктов и сена для подстилки пока хватит на пять дней, дальше нужно будет закупать.

По словам Александры, самая большая потребность в физической помощи, а именно: убрать в вольерах, закупить и принести необходимые продукты, опилки, сено. Поэтому девушка призывает помочь ухаживать за жителями зверинца.

– Мы не просим денег, нам нужна помощь руками… Животные чувствуют, что что-то случилось, – сказала Александра.

Кроме того, есть еще один контактный зоопарк в ТЦ Блокбастер, однако Александра говорит, что не имеет с ним контакта и не знает, какая ситуация с животными там, нужна ли им помощь. Она просит неравнодушных киевлян поинтересоваться, как обстоят дела в Блокбастере.

Связаться с самой Александрой можно по телефону 073 060 03 60.

Фото: Pixabay

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка