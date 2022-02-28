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Факты / Украина / Общество

Россия нанесла ракетные удары по аэропорту в Николаеве

Илья Нежигай редактор ленты
Россия нанесла ракетные удары по аэропорту в Николаеве

Николаевский международный аэропорт получил ракетные удары со стороны Российской Федерации.

Эту информацию журналистам подтвердил глава Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким.

Предварительно войска РФ били по аэропорту трижды. Снаряды попали во взлетную полосу и перрон.

По состоянию на 19.00, согласно видеозаписи главы облгосадминистрации, он не мог дать оценку ущербу.

Пока неизвестно, какие именно ракеты наносили удары и откуда, отсутствует.

Ранее правитель Беларуси Александр Лукашенко заверил украинского президента Владимира Зеленского, что с белорусской стороны не будет уходить вражеская техника, а самолеты и ракеты прекратят свои полеты в сторону Украины.

Смотрите интерактивную онлайн-карту военных действий России, которые были начаты в ночь на 24 февраля против Украины.

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Источники: Общественное, Виталий Ким

Фото: Николаевский международный аэропорт

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